Dadaşlar'ın listesinde birçok isim var. Gündemde öne çıkan hocalardan biri ise Slavche Vojneski. Türkiye'de uzun yıllar İbrahim Üzülmez'in ekibinde görev alan, Makedonya'da ise yıllarca altyaş kategorilerinde teknik sorumlu olarak çalışan Pro Lisans sahibi Vojneski'yle temas kurulduğu bildirildi. Yönetimin birkaç adayla daha görüştükten sonra karar vermesi bekleniyor.

Ömer Necati Albayrak