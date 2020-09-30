Golcü arayışlarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor, Ricardo Gomes ile anlaştı. Aralık 1991 doğumlu forvetin cuma günü imza atacağı öğrenildi.

Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Ricardo Gomes, 2013-16 yılları arasında Vitória Guimaraes'te oynadıktan sonra çıkışını 2016-18'de forma giydiği Nacional'de gerçekleştirdi. Nacional formasıyla Portekiz 2. Ligi'nde gol kralı olan Ricardo Gomes, 2018-19'da Sırp ekibi Partizan'a transfer oldu ve bu ekipte de 36 maçta 20 gol atarak başarılı performansını sürdürdü.

Ağustos 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah'a transfer olan Ricardo Gomes, 2020 yılında ise kiralık olarak Al-Ittihad Kalba SC'de oynadı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 12 maçta oynayan ve 4 gole imza atan 28 yaşındaki golcü, 1.80 boyunda.

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