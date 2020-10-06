BB Erzurumspor Leo Schwechlen’i kadrosuna kattı

31 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Leo Schwechlen’i transfer döneminin bitmesine dakikalar kala kadrosuna katan mavi-beyazlı kulüp savunma hattını güçlendirdi.

Dadaşların sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Transfer sezonunun son gününde kadromuza dahil ettiğimiz son oyuncu, daha önce de takımımızın formasını giyen Leo Schwechlen oldu. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

Schwechlen, video ile duyurulan transferinde "Erzurumspor merhaba, merhaba 'Dadaşlar', tekrardan ben geldim, sizinleyim" mesajını paylaştı.

Tecrübeli sol bek oyuncusu Leo Schwechlen daha öncede BB Erzurumspor forması giymişti.

İHA