BB Erzurumspor - Keçiörengücü maç sonucu: 1 - 0

TFF 1.Lig 21.haftasında olumsuz hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenen maçta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü'nü Pote'nin 67'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta ev sahibi takımdan 6 futbolcu, konuk ekipten de 2 oyuncu hakem Caner Ak'tan sarı kart gördü. BB Erzurumspor'da sarı kartı bulunan Emrah Başsan da maç sonunda hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran BB Erzurumspor, ligde ikinci basamakta yer alırken, Keçiörengücü ise maç fazlası ile 29 puanla 6'ncı sırada kaldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Burak Cansız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk (Dk. 46 Obertan), Sissoko (Dk. 56 Oltan Karakullukçu), Emrah Başsan, Hamroun, Pote (Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 71 Madinda), Cem Ekinci (Dk. 70 Bokila), Uğur Utlu, Dialiba, Kone (Dk. 82 Devrim Taşkaya)

Gol: Dk. 67 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Emrah Başsan (Maç bittikten sonra) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk.12 Mehmet Murat Uçar, Dk. 24 İbrahim Akdağ, Dk. 30 Pote, Dk. 45 3 Sehic (Devre arasında), Dk. 62 Hasan Hatipoğlu, Dk.87 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 26 Dialiba, Dk. 84 Erdi Dikmen, 90 4 Metin Uçar (Keçiörengücü)