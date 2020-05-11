BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı unutmadı

BB Erzurumspor, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı ölümünün 3. yıldönümünde sosyal medya hesaplarından yayımladığı duygusal videoyla andı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 09:08 Son Güncelleme:
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BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı unutmadı

İsmi BB Erzurumspor ile özdeşleşmiş olan Erzurumlu sanatçı için mavi-beyazlı takım tarafından Erkal'ın fotoğraflarının olduğu bir klip hazırlandı.Video klipte sanatçının sevilen şarkısı “ Aşkından yanayım mı?” adlı eserde yer aldı.

BB Erzurumspor yayımladığı videoyu takipçileriyle şu ifadelerle paylaştı:

“ 3 yıl oldu.. Sensiz gibi gözükse de sen hep bizimleydin, bizimle kalacaksın.. Aradan geçen zaman bizim sana olan sevgimizi ve özlemimizi çoğaltıyor. Gönüllerdeki yerin hep aynı kalacak ve seni #UnutmadıkCanısı “ (İha)


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