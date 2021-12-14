BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-0

17. dakikada Arda’nın uzun mesafeli pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima’nın vuruşu Göktuğ'da kaldı.
23. dakikada sağ taraftan Barış'ın ortasında topla buluşan Lima’nın sert şutu üstten dışarı çıktı.
24. dakikada sol taraftan Barış’ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Musa’nın plase vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
44. dakikada sağ taraftan Novikovas’ın arka direğe ortasında Emircan’ın vuruşu üstten dışarı çıktı.
50. dakikada Hasek’in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Novikovas’ın sert şutunu kaleci dışarı çeldi.
64. dakikada Novikovas’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emircan’ın sert vuruşu ağlara gitti. 1-0
70. dakikada Süleyman’ın pasıyla ceza sahasına giren Olanare düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0
İHA