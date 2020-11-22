BB Erzurumspor Başkanı Üneş: Net penaltımız ve golümüz verilmedi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Üneş, "İlk yarıda net penaltımız ve golümüz verilmedi. Bugün VAR'ın başındaki hakem golde aradı aradı bulamadı. Hakemi çağırdı o buldu. O zaman Galatasaray maçında neden İbrahim'e yapılan bu kadar araştırılmadı" şeklinde konuştu



