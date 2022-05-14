BB Erzurumspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

4. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Novikovas pasıyla topla buluşan Orhan Ovacıklı’nın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Olanera iyi yükseldi ve kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Olanera orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girdi. Defansın uzaklaştıramaya çalıştığı topu önünde bulan Novikovas sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

55. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar giren Olawoyin’in Olenara’nın müdahalesiyle yerde kalması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Eze topu ağlara gönderdi. 2-1

57. dakikada orta alandan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında Djibrilla, Eze ile paslaşmasında topu tekrar alan Djibrilla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

İHA