BB Erzurumspor: 1 - Altay: 3

TFF 1. Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Altay'a 3-1 mağlup oldu.

22 Aralık 2019, Pazar 16:31
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BB Erzurumspor: 1 - Altay: 3

Maçtan Dakikalar:

5. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu Leandirinho ağlarla buluşturdu. 0-1

11. dakikada sol taraftan Obertan’ın ortasında topa iyi yükselen Pote meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-1

21. dakikada sol taraftan Yılmaz’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Paixao iyi bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2

28. dakikada sağ taraftan Cenk Ahmet’in yaptığı ortaya iyi yükselen Hamroun’un kafası üstten dışarı çıktı.

54. dakikada savunmanın arkasına sarkan Paixao kaleci Sehic’in solundan topu filelerle buluşturdu. 1-3

90. dakikada girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne dirsek atan Pote ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İHA

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