BB Erzurumspor: 1 - Altay: 3

Maçtan Dakikalar:
5. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu Leandirinho ağlarla buluşturdu. 0-1
11. dakikada sol taraftan Obertan’ın ortasında topa iyi yükselen Pote meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-1
21. dakikada sol taraftan Yılmaz’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Paixao iyi bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
28. dakikada sağ taraftan Cenk Ahmet’in yaptığı ortaya iyi yükselen Hamroun’un kafası üstten dışarı çıktı.
54. dakikada savunmanın arkasına sarkan Paixao kaleci Sehic’in solundan topu filelerle buluşturdu. 1-3
90. dakikada girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne dirsek atan Pote ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
İHA