İnsan kanında yer alan bir akyuvar hücresi olarak öne çıkan bazofil, kan sayımı yani Hemogram testi üzerinden ölçülmektedir. Tıbbi terim olarak ele alındığı zaman ise bazofili lökosit şeklinde tabir edilmektedir. Kanın pıhtılaşmasını önleme konusunda önemli bir görev üstlenmiş olan bazofil, aynı zamanda alerjik reaksiyonlar konusunda da öne çıkmaktadır. Yapılan kan testi ile beraber kan sayımı üzerinden düşüklüğü ya da yüksekliğine bağlı olarak olası hastalıklar konusunda teşhis gerçekleştirilir.

Bazofil nedir?

Bazofil insan vücudunda beyaz kan hücresi olarak öne çıkmaktadır. Beyaz kan hücreleri İnsan vücudunda farklı tiplerde üretilir. Özellikle bakteri ve mantarlar ile beraber belli başlı bazı parazitleri öldürmek için önemli görevi bulunmaktadır. Genelde kemik iliğinde üretimi gerçekleştirilen bazofil hücresi, aynı zamanda insan vücudundaki bir farklı dokularda da yer almaktadır.

Belirlenmiş olan sağlıklı bir insan vücudundaki referans değer aralığında bazofil bulunması büyük öneme sahiptir. Belli başlı bazı zararlılara karşı önemli koruma potansiyeli oluşturmasını yanında, aynı zamanda bağışıklık sistemini destek olma noktasında da oldukça önemlidir. Yapılan hemogramda yani kan sayımı üzerinden ortaya çıkan düşük değer ya da yüksek değerler insan sağlığı için risk faktörü oluşturacak hastalıklara işaret edebilmektedir. Böyle zamanlarda mutlaka uzman bir doktora başvurulmalı ve kan testi üzerinden tedavi yöntemleri ele alınmalıdır.

Bazofil yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Eğer iltihaplı bir hastalık söz konusu ise ya da alerjen bir madde üzerinden temas kurulmuşsa bazofil değeri normalin üzerine çıkmaktadır. Aynı zamanda kanser gibi hayati risk taşıyan önemli hastalıkların yanı sıra bağışıklık sisteminin düştüğünü anlatan bir kan testi ölçümü olarak öne çıkmaktadır. Bazofil değerinin yükselmesine belli başlı bazı hastalıklar neden olabilmektedir.

- Bazofilik Lösemi hastalığı,

- Hodgkin hastalığı,

- Kolit iltihabı,

- Miyeloproliferatif hastalığı,

- Şeker hastalığı,

- Demir eksikliği,

- Bronşit ile soğuk algınlığı,

- Hipertiroidi yani diğer ismi ile guatr,

Bazofil yüksekliği ile beraber aynı zamanda düşüklüğü de yaşanabilmektedir. Ancak düşüklüğü insan sağlığını tehdit edici bir unsur olarak öne çıkmaz. Üstelik doktorlar tarafından bazofil düşüklüğü bir hastalık belirtisi olarak değerlendirilmez. Tabii yaşanabilecek olası bazofil değeri düşüklüğü belli başlı bazı sebeplerden dolayı meydana gelebilmektedir.

- Lober Pnömoni, (zatürre)

- Akut romatizmal Ateş,

- Triotoksikozis,

- Steroid tedavisi gören insanlar,

- Burun akması,

- Aşırı kilo kayıpları,

- Aşırı terleme sebepleri,

- Genel stres ve psikolojik bazı durumlar,

Bazofil değeri üzerinden yükseklik ya da düşüklük tek başına belli bir hastalığı göstermez. Bu kan testi ile beraber aynı zamanda periferik testi ve belli başlı bazı tahliller de uzman doktor kontrolü altında ele alınmaktadır. Öncelikle bu testler ele alınır ve eğer gerekirse bazofil testine başvurulur.

Bazofil oranı kaç olmalı?

Beyaz kan hücresi olarak öne çıkan bazofil insan sağlığı konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Diğer taraftan bazofil akyuvar içerisinde oldukça az oranda bulunan bir hücredir. Genel olarak beyaz kan hücrelerinin yaklaşık olarak %3’ünden daha az bir bölümünü oluşturduğunu söylemek mümkün. Sağlıklı bir insan için bazofil referans aralığı olarak mikrolikler üzerinden çalışmalar gerçekleştirilir.

Bu doğrultuda sağlıklı bir yaşam adına bazofil standart değeri, ‘0 ila 300’ değeri arasında olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı düşüklüğü konusunda herhangi bir hayati risk faktörü oluşturacak durumlar ortaya çıkmaz. Ancak 300 ve üzeri bazofil yüksekliği ile beraber belli başlı bazı hayatı hastalıklardan bahsetmek mümkün olur.

Böyle durumlarda mutlaka öncelikle periferik testi ile beraber bazı tahliller yapılır. Daha sonra bu tahliller ile beraber eğer ihtiyaç duyulursa bazofil değeri de ölçülür. Bazı zamanlar teşhis ve tanı konusunda bazofil değerine gerek olmaz. Ancak teşhisin tam olarak anlaşılmadığı durumlarda başvurulan en önemli kan testleri arasında yer almaktadır. Böylece bazofil yüksekliğine sebep olan hastalık ortaya çıkarılır ve buna göre tedavi yöntemleri ele alınır.