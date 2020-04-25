Bazlama ekmeği besin değerleri... Bazlama kaç kalori içeriyor?

Bazlama, Türk mutfağının vazgeçilmez yiyeceklerinden biridir. Özellikle kahvaltıların ve çay saatlerinin olmazsa olmaz, hamur işi olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte bazlamanın içerdiği besin değeri ve kalorisi de merak konusu oluyor. Bazlamanın besin değeri ve kaç kalori olduğunu bu yazıda bulabilirsiniz.

Bazlamanın içeriği nedir?

Bazlama, hamur işi olarak tüketilse de, ekmek, poğaça ve kek türlerinden farklıdır. Ana malzemesi un olmakla birlikte, karışımında şeker, yağ, süt, tuz ve maya bulunur. Sacda veya yağsız tavada pişirildiğinden yağ oranı azdır.

Bazlama nasıl tüketiliyor?

Bazlama çay saatlerinde ve kahvaltılarda ekmek yerine tüketiliyor. Arası açılıp, peynir, salam, domates dilime, marul, maydanoz eklenerek sandviç gibi tüketiliyor. Arasına sucuk ve kaşar eklenip, tost yapılarak, aperatif şeklinde de tüketiliyor.

Bazlamayı severek tüketseniz bile, yüksek oranda karbonhidrat içerdiğinden, aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

Bazlama ekmeği besin değerleri

Bazlama, içerdiği karbonhidrat bakımından diyet listesine girmiyor. Bir porsiyon bazlama yaklaşık 50 (49,3) gram geliyor. Günlük almanız gereken kalori ve besin değerlerine göre, bazlama tüketiminizi ayarlayabilirsiniz. Günlük kalori alımlarına dikkat edenler için bir porsiyon bazlamanın besin değerleri şunlardır.

- 37,5 gram karbonhidrat içeriyor; Bazlama ihtiva ettiği kalorinin %85’ini karbonhidrattan alıyor. İçerdiği yüksek oranda karbonhidratla besin tablosundaki besinlerden %236 daha fazla karbonhidrat içeriyor.

- 5 gram protein içeriyor; Fazla hareket etmeyen kadın ve erkekler için günlük protein ihtiyacı ortalama 50 gramdır. Bir porsiyon bazlama bu ihtiyacın ’unu karşılıyor. Besin tablosundaki besinlerle kıyaslandığında %43 daha fazla protein içeriyor.

- 0,5 gram yağ içeriyor; Bir porsiyonda yok denecek kadar az yağ içerdiğinden, besin tablosunda yer alan besinlerden 0 daha az yağ içeriyor.

- 1,3 lif gram içeriyor; ortalama günlük alınması gereken lif ihtiyacının %5’ini kapsıyor.

- 56.7 mg potasyum içeriyor; Yetişkin bir insanın günlük potasyum ihtiyacı 4,7 gramdır. Bir porsiyon bazlama ortalama günlük potasyum ihtiyacının ’ini kapsıyor.

- 7.7 mg kalsiyum içeriyor; Yetişkin bir insanın günlük kalsiyum ihtiyacı 1200 gramdır. Bir porsiyon bazlama ortalama günlük kalsiyum ihtiyacının %1’ini bile kapsamıyor.

-0.8 mg demir içeriyor; Yetişkin bir insanın günlük demir ihtiyacı 2-3 gramdır. Bir porsiyon bazlama ortalama günlük demir ihtiyacının yaklaşık %3’ünü kapsıyor.

Bazlama kaç kalori içeriyor?

Besin tablosunda besinlerin kalorileri hesaplanırken 100 gram baz alınır. Fakat bazlamalar ortalama 50 (49,3) gram üretiliyor. Bu nedenle bir porsiyon bazlama ekmeği 49,3 gram olarak baz alınıyor. Buna göre bir porsiyon bazlama ekmeği;

- 177 kcal içeriyor; Günlük ortalama 2000 kalori almayı planlıyorsanız. Bir porsiyon bazlama, günlük kalori miktarınızın yaklaşık %9’unu oluşturuyor. Bazlama içerdiği kalori bakımından besin tablosunda bulunan yiyeceklerden %2 daha az kalori içeriyor.

100 gram bazlama ekmeği de 358 kcal içeriyor. Bazlama içerdiği kalorinin çoğunu karbonhidrattan aldığından günlük tüketiminize dikkat etmeniz gerekiyor.