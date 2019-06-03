Bayramın 1. günü yarış ve Fanatik Hipodrom keyfi

Ramazan bayramının 1. günü yani yarın Ankara'da 8 koşulu at yarışı programı var. Saat 15.30'da başlayacak olan koşularda ALTILI GANYAN 16.30'DA start alacak.

FANATİK HİPODROM dev yazar kadrosunun yanı sıra kondisyoner imzalı bol sayıda galopları, Ahır Casusu HİT Köşesi, jokey başarı tablosu, atların aynı mesafe eski koşuları, her ata tek tek yorum ve bol son koşuları özelliklerine ilaveten ertesi günün İstanbul ve Elazığ programlarıyla birlikte 3 BÜLTEN 8 SAYFA olarak yarın da yarışseverlerin 1 numaralı adresi olacak.

Bayramın 2. gününden itibaren ise her zaman olduğu gibi 2 yerlİ, 1 yabancı ve 2 de ertesi gün programıyla siz değerli yarışseverlere yine 5 bülten 16 sayfa olarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

Tüm yarışseverlerin ve ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutlarız.