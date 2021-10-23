Bayram Yalçınkaya, yeniden TTF başkanı seçildi

Federasyonun 5'inci olağan ve mali genel kurulu Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulda 144 delegenin oyunu alan Bayram Yalçınkaya, yeniden başkan oldu. Diğer aday Ahmet Melih Işıkçı 9 oyda kaldı.

Son üç buçuk yılda ekibiyle birlikte hayata geçirdiği projelere mercek tuttuğu, iddialı bir kampanya dönemi geçiren Yalçınkaya, seçim sonuçlarının açıklanması sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Camiamızın istisnasız tüm kademelerinin desteği bizi onere etti. Bu teveccüh bizim için artık daha çok çalışmak, triatlona yeni ilkler kazandırmak adına yeni stratejiler geliştirmek anlamına geliyor. Önümüzdeki dönem, camia içi çekişmelerin olmadığı, tüm enerjimizle inovatif çalışmalara yöneleceğimiz bir yönetim anlayışını daha da kararlılıkla sergileyeceğimiz bir milattır. Kurumsal yapının diğer federasyonlara da örnek teşkil ettiği, sonuç odaklı ve şeffaf yönetim anlayışımızdan yeni dönemde de taviz vermeyeceğiz. Bizi destekleyen, yüreklendiren herkese çok teşekkür ederim."

Bayram Yalçınkaya başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Yavuz Selim Kıran, Yücel Yılmaz, Adem Murat Yücel, Yalçın Eyigün, İbrahim Anaç, Halit Bekiroğlu, Burak İnce, Bülent Çendik, İsa Dal, Emin Kabukçu, Şehri Şahin, Ali Baş, Murat Cengiz, Selçuk Bora Çavuşoğlu.

Divan başkanlığını Murat Cengiz'in yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. (DHA)