Bayram Toysal: Son dakikada gol yemek ağır oldu

TFF 1. Lig 21. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ile lider Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, uzatma bölümünde yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini vurgulayan Toysal, şunları söyledi:

"İkinci yarıda çok şık bir golle öne geçtik. Ancak son dakikada çok gereksiz bir faul pozisyonundan sonra kalecimizin de oyuncumuzun ayağına takılmasıyla bir gol yedik. Maç berabere bitti. Geçen hafta Giresunspor maçı yine 1-1 bitmişti. Ancak o maçta biz geriden gelmiştik. Bu maçta son dakikada gol yemek ağır oldu. Deplasmanda 3 puana çok yaklaşmıştık ama olmadı. Her iki takım için de güzel bir mücadele oldu. Gelecek hafta Akhisarspor ile oynayacağız. İnşallah burada kaybettiğimiz 2 puanı, o maçı kazanarak telafi ederiz."