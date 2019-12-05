Bayram Toysal: Şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak istiyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un teknik direktörü Bayram Toysal, "Çok iyi oynayıp puan kaybetmektense çok kötü oynayıp puan almayı tercih ederim. Çünkü bu sene şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak istiyoruz istiyoruz." dedi. Toysal, ligin 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahalarında Boluspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri Osman Çalgın Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ligde liderliklerini sürdürmek istediklerini belirten Toysal, takımlarının şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok iyi oynayıp puan kaybetmektense çok kötü oynayıp puan almayı tercih ederim. Çünkü bu sene şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda oyuncularımın şu ana kadar vermiş olduğu karakter, göstermiş oldukları mücadele bizi çok memnun ediyor."

Toysal, Boluspor karşılaşmasına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatarak, zor bir maça çıkacaklarını, taraftarın desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Orta saha oyuncusu Aabid Rayane de şampiyonluk hedeflediklerini ve Boluspor maçından üç puan almayı istediklerini ifade etti.