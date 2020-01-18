Bayram Toysal: Kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz

TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Altınordu ile lider Hatayspor 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, rakiplerinin 2 defa öne geçtiği müsabakada 2 kez beraberliği yakaladıklarını söyledi.

İkinci devre kendi oyunlarına yakın bir futbol sergilediklerini aktaran Toysal, şunları kaydetti:

"Durum 2-2’ye geldikten sonra yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik Hatay’a galip olarak dönecektik. Kimle oynarsak oynayalım deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Biz hedefimize gidiyoruz, şu anda konumumuz iyi ve bunu korumaya çalışıyoruz. Maçların hepsi zor ve ligin ikinci yarısında özellikle takımların eksiklerini giderdiği bir dönemden geçeceğiz. Mücadelemizden memnunum. Önümüzde iç sahada oynayacağımız 2 maçımız var, kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz. O maçlardan sonra da zirvedeki yerimizi net bir şekilde sağlamlaştıracağız diye düşünüyorum."