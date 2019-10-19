TFF 1. Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor’u 2-1 yenen Hatayspor’un teknik direktörü Bayram Toysal, daha iyi oynayarak bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Toysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 10 günlük bir süredir takımda bulunduğunu hatırlatan Toysal, şu ifadeleri kullandı:

"Milli maç arası bizim açımızdan çok önemliydi. Bizim için zor ve kritik bir maçtı. Rakip önemli bir takım, önemli ayakları vardı ama özellikle bu maçta geriden gelip kazanmak bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puan aldık, tabii ki keyif verdi. Biraz daha hızlı, çabuk ve agresif oyun yapısıyla Hatayspor’u bu sene inşallah hedefine ulaştırmayı düşünüyoruz"