TFF 1. Lig’in 22. haftasında konuk ettiği Akhisarspor’a 3-2 mağlup olan Hatayspor’un teknik direktörü Bayram Toysal, "Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonraki süreçte, inşallah tekrar işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz." dedi.

Bayram Toysal, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını, gol de bulduklarını belirten Toysal, şunları kaydetti: "Daha sonraki süreç 3-1 geriye düştük, toparlamaya çalıştık 3-2 oldu, maalesef çeviremedik, yapacak bir şey yok. Mağlubiyetten ders çıkaracağız, önümüze bakacağız. Taraftarın tepkisi gayet normal. Bunlar futbolun içerisinde var. Biz bundan sonraki süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonraki süreçte, inşallah tekrar işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz."



