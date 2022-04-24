Tüm Müslüman aleminin uzun süredir beklediği, on bir ayın sultanı olarak nitelendirdiği Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlamıştı. İftar ve sahur heyecanlarının artık son günlerine girilirken, şimdi de bayram için geri sayım başladı.

Özellikle çalışanların yakından takip ettiği Ramazan Bayramı için sorular da sorulmaya başlandı. 'Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günler, 9 gün olacak mı?' sorularının yanıtları haberimizde....

Mübarek Ramazan ayı 1 Mayıs Pazar günü akşam ezanında yapılacak iftarla sona erecek. Arefe gününün ardından bayram 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak, 3 Mayıs salı günü devam edecek ve 4 Mayıs çarşamba günü son bulacak.

Bayram Tatili uzayacak mı?

Ramazan Bayramının ilk günü az önce de söylediğimiz gibi 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışanların gözü 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinde... İki gün için de ülke genelinde resmi veya idari tatil ilan edilirse bayram tatili 9 güne çıkacak. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak. Ancak şu an için bayram tatilinin 9 güne çıkıp, çıkmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısı ne zaman?

Özellikle tatilseverlerin gözünü çevirdiği kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Kabine toplantısının gündeminde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağının da yer alması bekleniyor. Toplantının ardından konuyla ilgili gerekli açıklamaların yapılacağı da gelen haberler arasında.