Bayram Şit yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Şit’in naaşı, Ankara Kocatepe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.
Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Şit’in naaşı, Ankara Kocatepe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.
Yaklaşık 1 aydır Ankara Hastanesi ve Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinde yaşlılık nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki şampiyon güreşçi, bu sabaha karşı hayatını kaybetmişti.
AA