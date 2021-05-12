Bayram hazırlıklarını tamamlayanlar Ramazan Bayramı’nın ilk sabahı kılınacak bayram namazının kaçta kılınacağını merak ediyor. Bayram namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, ''Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı kılınacak mı, camiler açık olacak mı?'' sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine alınan kararı duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabilecek

Bayram namazı saatleri 2021 | Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan'a özel sitesinde yer alan duyuruya göre bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

Bayram namazı kılınacak mı, camiler açık olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayramda camiler açık mı ve bayram namazı kılınacak mı sorularına yanıt verdi. Bayram namazı camilerde kılınacak mı konusuna netlik kazandıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, detayları da aktardı.

Ali Erbaş, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa. Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız.''