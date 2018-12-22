Bayram Bektaş: “Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü”

Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, 3-0 mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü” dedi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 16:07
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Bayram Bektaş: “Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü”

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe’ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, “Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Beni üzen tek şey skordur. Sahada 3-0’lık bir rakip yoktu. Sadece yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler. Eksiklikler vardı, farkındayız. Devre arasına giriyoruz. Bu da bizim için iyi olacak. 7 tane eksik oyuncuyla çıktık. Tek düşüncem bütün oyuncularım sağlıklı şekilde devre arasına katılması ve takımın tekrar toparlanması. Taraftarlarımızı üzdük. 3-0’lık skor ağır oldu. Takımımız bir an önce toparlayacaktır” şeklinde konuştu. 

Ali Göç - Turan Bulut / KAYSERİ (İHA)

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