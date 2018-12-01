Bayram Bektaş: 'Maalesef ilk şutları gol oldu'

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Bektaş, hafta boyunca Antalyaspor'u çok iyi analiz etiklerini vurguladı. Maçın ilk 20 dakikasında oyuncuların yapılması gerekeni sahaya yansıtamadığını ve orta sahada üstünlük kuramadıklarını anlatan Bektaş, kanat ataklarında da Antalyaspor'un etkili savunması nedeniyle zaman zaman etkili olamadıklarını söyledi. Maçın ikinci yarısında orta sahada güçlü olduklarını ve topa daha fazla sahip olduklarını aktaran Bektaş, "5-10 tane şutumuz var, iki tanesi isabet etti. Basit gol demeyeceğim. Antalyasporlu oyuncu çok iyi yere vurdu ve maalesef ilk şutta gol oldu" dedi.

Maçta skor olarak geriye düştükten sonra futbolcularının yakaladığı gol pozisyonlarında fırsatı değerlendirmesi gerektiğinden bahseden Bektaş, "Üzgünüm. Daha fazla çalışacağız. Çok fazla pas hatası yapıyoruz. Rakibin attığı uzun toplarda, boş pozisyonlarda bile dönen topları biz kendimiz teslim ettik. Bunlara dikkat edip çalışmamız lazım. Üzgünüz, Antalyaspor'u tebrik ediyoruz. Sonuçta kazandılar" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin 3 haftadır puan kaybı yaşandığını hatırlatması üzerine Bektaş, "Sezon başından beri ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istediğimizi belirttik. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. 3 haftadır kötü oynamıyoruz aslında. Üç haftadır takımın genelindeki beklentimizin dışına çıkan bazı oyuncular olunca, oyun diğer bölgelerde yoğunlaşıyor. O zaman da o bölgelerdeki futbolcularımızda yorgunluk oluyor. Oyuna zaman zaman merkez orta saha, bekler de destek vermeli. 3 haftadır golü erken yiyince daha çok efor sarf etmek zorunda kalınıyor ve kanatlar sürekli hücum yapmaya çalışıyor" diye cevap verdi.

Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL / ANTALYA (DHA)