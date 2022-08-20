Bayram Bektaş: Kendi sahamızda 1 puan aldığımız için üzgünüz

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş karşılaşmayı değerlendirdi.

Galibiyeti hak eden taraf olduklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Üzgün bir gece. Taraftarlarımız muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Onlara hediye vermek istiyorduk ama 1 puan aldık. Bütün analizlerde bayağı farkla önde bitirdiğimiz bir maçtı. Sadece gol eksikti. Çok kötü bir gol yiyerek, 1-0 geriye düştük. Eyüpspor çok etkili oyunculardan kurulu bir takım. Maçı bırakmadık, golü bulduk ve sayısız fırsat yakaladık. Biz de çok kaliteli bir takımız. Böyle rakiplere karşı pozisyon yakaladığınızda atmak zorundasınız. Çok hata yapmadık. Tek hatamız da yediğimiz golde oldu. Rakip 2 defa bizim sahamızda topla buluştu, bunun da 1 tanesi gol oldu. Direncimiz iyiydi. Geçen hafta kazandık. Bugün de kazanıp, geçen haftaki galibiyetin önemini arttırmak istiyorduk. Kendi sahamızda 1 puan aldığımız için üzgünüz. Her geçen maç daha iyi oluyoruz. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

İHA



