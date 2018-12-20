Bayram Bektaş: Beşiktaş neden olmasın? Bunu herkes ister...

Bayram Bektaş, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav’a konuştu. Bektaş’ın sözlerinden önemli satır başları şu şekilde:

Benim için duygusal bir maç olacak"

“Göztepe'de lige çok iyi başladık. İçerideki mağlubiyetler takımın havsını bozdu. Maalesef skorlar gelmeyince kulübün önünü açmak için görevden ayrıldım. Göztepe'de güzel günlerim geçti. Ankaragücü de Göztepe gibi çok köklü bir camia. Burada olduğum için heyecanlıyım. Göztepe karşılaşması benim için de duygusal bir maç olacak. Bizim adımıza umarım güzel bir karşılaşma olur ve biz kazanırız.

"Göztepe’yi tanımam avantaj"

“Tam detaylı olarak bir takımı tanımak avantajdır. Evet Göztepe’yi tanımam avantaj. Burada önemli olan bizim neler yapacağımız. Bu bir avantaj. Bizim de handikapımız çok sakat oyuncumuz var. Bu maçtan galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz”

‘3 büyükler mali kriterlerden istenilen seviyede değiller’

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mali kriterlerden dolayı istenilen seviyede değiller. Buna karşılık da Anadolu takımlarına etkili oyuncuların geldiğini görüyoruz. Ligde takımların inişli- çıkışlı grafiklerini şöyle değerlendiriyorum. Kadro yapılanması ya da eksikliğinde orta saha ve santrfor zaafiyetrinden dolayı sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ahenkli bir takım kuran o çıkışı yakalayabiliyor. Bir takımın mutlaka bir bölgede eksikliğinden dolayı o yakalanamıyor. Eskiden istikrarı net bir şekilde görebiliyorduk.