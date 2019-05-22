İZMİR, (DHA)

BAYRAKLI Belediyespor, İzmir İl Tekvando Poomsae Şampiyonası'ndan 17 madalyayla döndü. Gaziemir Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki nefes kesen müsabakalarda Bayraklı'nın sporcuları ilçenin gururu oldu. Son 4 yılda katıldıkları şampiyonalarda bugüne kadar 135 madalya alan Bayraklılı tekvandocular, bu sayıyı 152'ye çıkardı. İzmir İl Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda rakiplerini bir bir mağlup eden gençler 6 birincilik, 6 ikincilik, 5 de üçüncülük madalyası kazandı. Büyük erkekler kategorisinde Esad Kayan, Ömer Tekin ve Kadir Şener'in yarıştığı Bayraklı Belediyesi üçlü senkron takımı birinci oldu.

Yıldızlar pair kategorisinde Aşkın Çetin ve Buket Arslan'ın yer aldığı ikili takım birinci olurken, yıldız erkekler ferdi kategorisinde Aşkın Çetin birinciliği göğüsledi. Büyük kadınlar ferdi kategorisinde Sümeyra Yıldız ikinciliği kazandı. Yıldız kızlar kategorisinde Ece Çakmak, Elif Ece Burhan ve Buket Arslan'ın yarıştığı üçlü senkron takımı ikinci olurken, minik erkekler kategorisinde ise Talha Çınar Sayar, Çağatay Işık, Ali Oral'ın yer aldığı üçlü senkron takımı müsabakaları üçüncü tamamladı. Minik erkekler ferdi kategorisinde Talha Çınar Sayar, Ali Oral ikinci, büyük erkekler ferdi kategorisinde Ömer Tekin ile Esad Kayan da üçüncü oldu.

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