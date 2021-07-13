İZMİR, (DHA)



Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geçen yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden merhum Meclis Üyesi Hasan Karabağ anısına düzenlenen futbol turnuvası muhteşem final ile sona erdi. Altay Spor Kulübü'nün şampiyonluğu göğüslediği etkinlikte dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal verdi. Başkan Sandal, "Kendisini kentine, bölgesine ve insanlığa adamış çok değerli bir dostumuzu, büyüğümüzü kaybettik. Bu vesile ile anma etkinliğimize katılan tüm kulüplerimizi, sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyorum" dedi.



Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde geçen hafta başlayan ve müsabakaların başlama vuruşunu merhum Hasan Karabağ'ın kardeşi Hüseyin Karabağ, oğulları İzzet Karabağ ve Fikret Karabağ'ın yaptığı etkinlik çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Final etkinliğine Başkan Sandal'ın yanı sıra Karabağ ailesi ve yakınları katıldı. Pandemi tedbirleri alınan tesise girişte tüm sporcuların ve teknik heyetin ateşleri ölçüldü, hes kodları sorgulandı. Dezenfektan ve maske dağıtıldı. 32 takımın katıldığı turnuvada şampiyon Altay'ın ardından Altınordu ikinci, Genç Özgürspor üçüncü, Asarlık Gençlerbirliği dördüncü oldu.

AİLESİNE PLAKET VERİLDİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, günün anısına Merhum Hasan Karabağ'ın oğlu Fikret Karabağ'a babası adına Bayraklı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Sporculara ayrıca katılım belgesi verildi. Başkan Sandal, "İçimizde ciddi bir hüzün var. Kendisini kentine, bölgesine ve insanlığa adamış bir dostumuzu kaybettik. Sadece bir siyasetçi değildi. Yaşamın her alanında derneklerde, vakıflarda ve her alanda örgütümüze ciddi katkılarda bulunmuş, çok kıymetli bir dostumuzu, yeri zor doldurulacak bir büyüğümüzü kaybettik. Bu anma etkinliğine katılan tüm kulüplerimizi, takımlarımızı, sporcu ve antrenörlerini kutluyorum" diye konuştu.



ONURLANDIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Merhum Hasan Karabağ'ın oğlu Fikret Karabağ, "Babam adına düzenlenen futbol turnuvasında bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu turnuva ile babam Hasan Karabağ'ın 'Evim' dediği Bayraklı'ya ve spora değer veren kişiliğini onurlandırdığınız için ailem adına emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.