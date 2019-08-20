  • Haberler
  • Bayraklı'da Başkanlık Turnuvası başladı

Bayraklı'da Başkanlık Turnuvası başladı

Bayraklı'da Başkanlık Turnuvası başladı

20 Ağustos 2019, Salı 12:53
- A +
Bayraklı'da Başkanlık Turnuvası başladı

 

İZMİR, (DHA)
 
BAYRAKLI Belediyesi'nin bu yıl 8'inci kez düzenlediği Başkanlık Futbol Turnuvası büyük çekişmeye sahne oldu. Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler, Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü takımları sahada tüm hünerlerini gösterdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalarda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler takımını 4-2 ile geçmesine rağmen kural ihlali dolayısıyla 3-0 hükmen mağlup oldu. Temizlik İşleri ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü 6-2'lik skorla yendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı ise Zabıta Müdürlüğü karşılaşmasından 11-3'lük farklı sonuçla galip ayrıldı.  

FOTOĞRAFLI 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...