İZMİR, (DHA)



BAYRAKLI Belediyesi'nin bu yıl 8'inci kez düzenlediği Başkanlık Futbol Turnuvası büyük çekişmeye sahne oldu. Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler, Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü takımları sahada tüm hünerlerini gösterdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalarda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler takımını 4-2 ile geçmesine rağmen kural ihlali dolayısıyla 3-0 hükmen mağlup oldu. Temizlik İşleri ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü 6-2'lik skorla yendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı ise Zabıta Müdürlüğü karşılaşmasından 11-3'lük farklı sonuçla galip ayrıldı.

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