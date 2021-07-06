İZMİR, (DHA)

İZMİR'de Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, geçen yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Meclis Üyesi Hasan Karabağ anısına futbol turnuvası düzenledi. Turnuvanın başlama vuruşunu Hasan Karabağ'ın kardeşi Hüseyin Karabağ, oğulları İzzet Karabağ ve Fikret Karabağ yaptı. 5-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde düzenlenecek müsabakalara 32 takım katıldı. Pandemi tedbirleri alınan tesise girişte tüm sporcuların ve teknik heyetin ateşleri ölçüldü, hes kodları sorgulandı. Dezenfektan ve maske dağıtıldı. Turnuvada ter döken sporculara katılım belgesi takdim edildi. İzmir ve çevre illerden profesyonel kulüplerin akademi takımları ve amatör takımlarının katılım gösterdiği turnuva, hafta içi her gün saat 17.00'de farklı grupların maçlarıyla devam edecek. 9 Temmuz 2021 Cuma günü son 16 ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Turnuva, 12 Temmuz'daki üçüncülük-dördüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

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