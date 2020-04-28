Corona virüs salgını, Avrupa'da futbolu tamamen durma noktasına getirse de dev kulüpler, taraftarlarına virüsle mücadele kapsamında yeni ürünler sunma çabasındalar.

Alman devi Bayern Münih'in takım logosu taşıyan maskeler üretmesi büyük ilgi gördü. Ürünler 24 saat içinde 100.000'lik satış sağladı.

30 NBA ve 12 WNBA takımı da benzer bir hamle ile dikkat çekmişlerdi. Projenin benzerini ilk tasarlayan takımlardan Barcelona ise hala ürünleri piyasaya çıkarabilmiş değil.

Barcelona'nın görüşmeleri sürüyor

Barcelona, tasarım etabını 24 saat içinde tamamlayarak farklı modeller ortaya çıkardı. Barça logosu, Nike logosu, küçük harflerle 'Bir kulüpten daha fazlası' ve Katalan bayrağının damalı temasını içeren model öne çıktı. Ancak 4 hafta geçmesine rağmen proje hayata geçirilemedi.

Mundo Deportivo'nun kulüp kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Barcelona, maske yapımında kullanılacak en iyi kumaşı belirlemek adına sağlık otoriteleri ile görüşme halinde.

Barcelona'nın projesinde sürecin uzaması sadece Katalan ekibi için değil Bayern'in girişimiyle birlikte birçok futbol kulübü için geç kalınmış algısını yaratıyor.