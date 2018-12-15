Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 18-12, ilk yarıyı da 46-38 önde kapatmayı başardı.

Zalgiris, üçüncü çeyrekte geri dönüp öne geçmeyi başarsa da son çeyreğe 63-61'lik skorla girildi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken son bölümde hata yapmayan Bayern, karşılaşmadan 88-84'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern, 12. maçında 6. galibiyetini elde ederken Zalgiris ise 7. yenilgisini aldı.

Geçtiğimiz yıl NBA'de forma giyen ve bu sezon ilk Avrupa deneyimi adına Bayern'e transfer olan Derrick Williams 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile Zalgiris karşısındaki galibiyetin mimarı olurken Stefan Jovic ve Vladimir Lucic de 11'er sayıyla maçı tamamladılar.

Zalgiris'te Brandon Davies 21 sayı, 6 ribaunt ile öne çıkarken Leo Westermann 19, Aaron White 12 sayı üretti.