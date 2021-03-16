Alman devi Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman, ilginç bir gelişme nedeniyle ceza almakla karşı karşıya kaldı. Kingsley Coman'ın antrenmana gelirken tercih ettiği aracın markası, kulübün sponsorluk anlaşmaları gereği bir soruna neden oldu.

BILD'in haberine göre Bayern Münih'in yıldızlarından Coman, antrenmana gelirken aracı nedeniyle tesislere alınmadı. Çünkü Fransız oyuncu, kulübün araç sponsoru Audi yerine Mercedes marka bir araç ile antrenmanlara geldi.

Bayern Münih'te oyuncular; antrenman tesisi, stadyum gibi kulüple ilgili yerlere Audi marka araçları ile gelmek zorundalar. Mercedes ile tesislere gelen Coman da bu nedenle aracını dışarı park etmek durumunda kaldı.

Bayern Münih'te daha önce Karl-Heinz Rummenigge, sponsor firmanın yani Audi veya Volkswagen Grubu'nun aralarıyla tesislere gelmeyen oyunculara 50 bin Euro'luk para cezası uygulanacağını belirtmişti ki Coman'ın da şimdi bu cezayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Daha önce takımda Niklas Süle ve Robert Lewandowski de antrenman tesislerine Ferrari ile gelmişlerdi. Audi ile yapılan anlaşmadan Bayern Münih, yılda 50 milyon Euro kazanmakta.