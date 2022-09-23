Bayern Münih'teki kötü gidiş, teknik direktör Nagelsmann'ın kıyafetlerinin bile eleştirilmesine neden oldu. Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Bayern yönetimindeki bazı isimlerin Nagelsmann'ın giyimindeki "gösterişten" memnun olmadığını iddia etti.

Kötü sonuçlar eleştiri getirdi

Gazetedeki habere göre, son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bayern'de, Julian Nagelsmann saha dışı olaylarla çok fazla gündeme geliyor ve bu durum, takımın odağını dağıtıyor.

Podyum göndermesi

Yöneticiler, Nagelsmann'ın kulübün sponsorlarından giyinmeyi tercih etmesine rağmen fazla renkli ve fazla dikkat çekici giyindiğine dikkat çekti. Kulübeyi "podyum" gibi kullandığı yönünde eleştiri alan Nagelsmann, özellikle takım kötü giderken daha da göze battı.

İlişkisi gündeme oturmuştu

35 yaşındaki genç teknik adam daha önce de Bild muhabiri Lena Wurzenberger ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Wurzenberger, ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Bild'teki işinden kovulmuştu.

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise Wurzenberger olayı sonrası, "Julian ile görüştük ve açıklamalarına ikna olduk. Hocamıza güvenimiz sürüyor" demişti.