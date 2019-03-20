Bayern teknik direktörü Niko Kovac'ın yönetimden bir kanat forveti talep ettiği biliniyordu. Hatta Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru da listedeydi ancak Bayern'in ilk tercihinin Nicolas Pepe olduğu öğrenildi.

80 milyon euro!

Beinsports Fransa'nın haberine göre; bu sezon Ligue 1'de Mbappe'yle gol krallığı yarışında olan Lille'in kanat forveti Pepe için Bayern teklifini yaptı ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Anlaşılan rakamın 80 milyon euro olduğu belirtilirken, Alman spor giyim markası Adidas'ın da transfere sponsorluk için katıldığı yazıldı.

Kanatta oynuyor ama golleri de atıyor

23 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Nicolas Pepe, genelde kanatta oynamasına rağmen bu sene çıktığı 32 maçta 18 gol atmayı başardı. Pepe aynı zamanda 11 de asist yaptı.

Lille, Fransa Ligue 1'de PSG'nin 20 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada ve Olimpik Lyon'la ikincilik dolayısıyla da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma mücadelesi veriyor.

İki sezon önce yatırımı yaptılar!

Nicolas Pepe, 2 sezon önce Angers'den 10 milyon euroya alınmış ve gelecek vaad eden oyuncuların en başındaki isimlerden biri olarak görülüyordu.

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