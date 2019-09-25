Bayern Münih'teki başkanlık görevini Kasım ayında bırakacak olan Uli Hoeness, Almanya Futbol Federasyonu'na giderayak büyük bir rest çekti. Barcelona'da forma giyen Marc-Andre ter Stegen'in milli takım kalesini Manuel Neuer'den devralacağına yönelik iddialar üzerine konuşan 67 yaşındaki futbol adamı, bunun sonuçlarının çok ağır olacağını söyleyerek büyük bir tehdit savurdu.

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e açıklamalarda bulunan Hoeness, "Neuer'in 1 numaralı kaleci olmamasını asla kabul etmeyiz. Şayet böyle bir şey olursa bir daha milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw'ün 9 Ekim'de Arjantin ile oynanacak maçta kaleyi kime emanet edeceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler