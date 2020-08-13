Bayern Münih’ten ırkçılık skandalı

Irkçılık sorunu dünyanın her yerinde boy gösterirken, bir skandal da Almanya’dan geldi. Bundesliga devi Bayern Münih’in altyapısında bu nedenle ciddi sorunların yaşandığı bilgisine ulaşıldı. WhatsApp grubu konuşmalarıyla patlak veren olayda Bavyera ekibinin U17 takımında forma giyen Türk futbolcu Eyüp Aydın için takım arkadaşları çirkin ifadeler kullanırken, konuşma esnasında kendisine ‘Pis Türk’ şeklinde seslenildiği ortaya çıktı. 16 yaşındaki oyuncunun sadece sosyal medyada değil takım arkadaşlarıyla birlikte olduğu sıralarda da bu tür olayların yaşandığı belirtildi.

Mertcan Polat