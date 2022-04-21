Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Bayern Münih, gelecek sezonun kadro planlamasına da ara vermeden devam ediyor. İç transfere yönelen Alman devi, Thomas Müller ve Manuel Neuer'in sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti.

Kicker'da yer alan habere göre Bayern Münih sözleşmeleri 2023 yılında sona erecek olan tecrübeli yıldızları Thomas Müller ve Manuel Neuer'in sözleşmelerini bir yıl daha uzatmak için görüşmelere başladı. Kulüp ile futbolcular arasında birkaç detay konusunda görüşmeler devam ederken, anlaşmanın ise kısa süre içerisinde sağlanması bekleniyor.

Ayrıca futbolcular ile yapılan anlaşmada, tarafların kararları ile sözleşmelerin 2024 yılının sonrasına da uzatabileceği bir düzenleme yapıldı.

Bayern Münih altyapısından yetişen ve profesyonel kariyeri boyunca başka takımda forma giymeyen 32 yaşındaki Thomas Müller, bu sezon 42 maçta forma giyerken 12 gol ve 23 asistlik performansa imza attı. 2011 yılında Schalke'den Bayern Münih'e transfer olan Manuel Neuer ise bu sezon 36 maçta forma giydi ve kalesinde 33 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.



