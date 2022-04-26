Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, gelecek sezonun çalışmalarına ara vermeden başladı.

Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması durumunda, Ajax'ın yıldız golcüsü Sebastien Haller'i kadrosuna katmak istiyor.

İddialara göre Münih ekibi, Bundesliga'da daha önce Eintracht Frankfurt forması giyen Haller'in temsilcileriyle çoktan iletişime geçmiş durumda.

Yıldız golcünün yaz aylarında 40 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ile transfer edilebileceği belirtilirken, Haller'in ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir maaş talebi olabileceği aktarılanlar arasında yer aldı.

Ajax ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haller, bu sezon 39 maçta forma giydi ve 33 gol, 9 asistlik performansa imza attı.



