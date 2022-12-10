2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan Almanya, grupta topladığı dört puanla adını bir üst tura yazdıramamıştı.





Kadroda yer alan Alman oyuncular, takımlarına katılmadan önce tatile çıktı. Bu isimlerden biri de Bayern Münih'in yıldız kalecisi Manuel Neuer...

KENDİSİ AÇIKLADI

Bayern Münih kampına katılmadan önce kısa bir tatile çıkan Neuer, kendi resmi hesabından yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını açıkladı.

Neuer yaptığı paylaşımda, "Ne diyebilirim ki, sene sonu kesinlikle daha iyi olabilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı.

Dün ameliyatım çok iyi geçti. Doktorlara çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi. Neuer ayrıca sezonu kapattığını da belirtti.





DAHA ÖNCE DE SAKATLANMIŞTI

36 yaşındaki kaleci 2017/2018 sezonunda da ayak tarak kemiğini kırmış ve yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalmıştı.