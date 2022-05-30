Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, takımdan ayrılmaya karar veren Robert Lewandowski'nin alternatifleri için arayışlarına başladı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin yerine ilk aday Chelsea forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku.

3 yıllık sözleşme

Romelu Lukaku'nun adı eski takımı Inter ile anılıyor olsa da Alman devinin transfere daha çok bütçe ayrıabileceği ve golcü yıldıza 3 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü belirtilenler arasında yer alıyor.

Chelsea'de sorunlar yaşadı

Sezon başında Inter'den ayrılıp Chelsea'ye transfer olan Lukaku, İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşamıştı. Daha önceki açıklamalarında Thomas Tuchel'in oyun sistemini eleştiren ve takımda mutlu olmadığını söyleyen Lukaku, kadro dışı bırakılmış sonrasında özür dilemesinin ardından yeniden kadroya geri dönmüştü.

Lewandowski Bayern Münih defterini kapattı

Lewandowski ise Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini kesin bir ifade ile belirtti. Polonyalı golcü, "Şu anda kesin olan şey, Bayern'deki kariyerimin bittiği. Kariyerime bu kulüpte devam etme şansı görmüyorum." sözlerini dile getirdi.

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