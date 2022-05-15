Almanya Bundesliga'da 2021/22 sezonu bugün oynanan maçlar ile sona erdi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, Wolfsburg ile 2-2 berabere kalırken, takımının 2. golünü atmayı başaran Robert Lewandowski, toplamda 35 gole ulaşarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Üst üste beşinci kez, toplamda ise 7. kez Bundesliga'da gol kralı olmayı başaran Robert Lewandowski, aynı zamanda Gerd Müller'in en fazla gol kralı olma rekorunu da egale etti.

"Çok gururluyum"

Rekoru egale etmesi ile ilgili Lewandowski, maçın ardından şu sözleri dile getirdi: "Çok gururluyum, bu çok özel bir şey. Bunu arka arkaya beşinci ve toplamda yedinci kez kazanmak iyi bir performans ve benim için çok şey ifade ediyor."

Takımdan ayrılabilir

Bayern Münih'ten Hasan Salihamidzic, mücadele öncesi Polonyalı golcünün önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesini uzatmak istemediğini ve takımdan ayrılma isteğini kendilerine ilettiğini ancak kendilerinin Lewandowski'yi sözleşmesi sona ermeden takımdan göndermek istemediklerini açıklamıştı.



