Bayern Münih’te Benjamin Pavard, koronavirüse yakalandı

Bundesliga takımlarından Bayern Münih’te Benjamin Pavard’ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu. Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Pavard’ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bavyera ekibinde Pavard’ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19’a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor.

Bayern Münih’te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka’nın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. (AA)