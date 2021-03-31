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Bayern Münih'li Neuer, maske satışına başladı

Bayern Münih’in dünyaca ünlü kalecisi Manuel Neuer, ek iş olarak yakın bir arkadaşıyla koronavirüs maskesi üretmeye başladı. Neuer tarafından pazarlanan FFP2 tipi maskelerin, piyasadaki muadillerinden daha ucuz olduğu belirtiliyor.

31 Mart 2021, Çarşamba 13:51 Son Güncelleme:
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Bayern Münih'li Neuer, maske satışına başladı

Bayern Münih'in ve Alman Milli Takımı’nın kalesini koruyan Manuel Neuer, koronavirüs maskesi işine girdi. Yakın arkadaşı olduğu belirtilen Alman Milli Takımı koruma ekibinden Björn Borgmann ile ortak bir şirket kuran 35 yaşındaki kalecinin, futbol sonrası yaşama hazırlık yaptığı ifade edildi.

Ortağıyla Polonya’da maske fabrikası kurduğu belirtilen Neuer'in, ilk müşterileri arasında kendi takımı Bayern Münih'in de bulunduğu iddia edildi.

Diğer maskelere göre daha ucuz 

Ünlü kaleci tarafından pazarlanan FFP2 tipi maskelerin, piyasadaki muadillerinden daha ucuz olduğu belirtiliyor.

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