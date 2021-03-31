Bayern Münih'in ve Alman Milli Takımı’nın kalesini koruyan Manuel Neuer, koronavirüs maskesi işine girdi. Yakın arkadaşı olduğu belirtilen Alman Milli Takımı koruma ekibinden Björn Borgmann ile ortak bir şirket kuran 35 yaşındaki kalecinin, futbol sonrası yaşama hazırlık yaptığı ifade edildi.

Ortağıyla Polonya’da maske fabrikası kurduğu belirtilen Neuer'in, ilk müşterileri arasında kendi takımı Bayern Münih'in de bulunduğu iddia edildi.

Diğer maskelere göre daha ucuz

Ünlü kaleci tarafından pazarlanan FFP2 tipi maskelerin, piyasadaki muadillerinden daha ucuz olduğu belirtiliyor.