Alman temsilcisi Bayern Münih'te forma giyen ve Devler Ligi'ne çeyrek finalde Villarreal karşısında elenen Leon Goretzka yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi finalinde olmamanın can acıtıcı olduğunu söyledi.

‘’Finalde olmamak can acıtıyor. Hepimizin içinde olmak istediği bir oyun bu. Dürüst olmak gerekirse o noktadan çok uzağız. İki yıl önce tüm Avrupa’yı etkilemiştik. Tekrar o noktaya çıkmak istiyoruz.’’

Bu sezonun finalindeyse eski takım arkadaşı Alaba’nın oynadığı Real Madrid’i tuttuğunu belirtti.

‘’David Alaba yüzünden tamamen tarafsız olamıyorum. Bugün onun Real Madrid’i tutuyorum. Umarım Alaba bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha kazanır.’’