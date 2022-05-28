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Bayern Münih'li Leon Goretzka: Finalde Real Madrid’i tutuyorum

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka, Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak maçta Real Madrid’i tuttuğunu açıkladı.

28 Mayıs 2022, Cumartesi 20:46 Son Güncelleme:
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Bayern Münih'li Leon Goretzka: Finalde Real Madrid’i tutuyorum

Alman temsilcisi Bayern Münih'te forma giyen ve Devler Ligi'ne çeyrek finalde Villarreal karşısında elenen Leon Goretzka yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi finalinde olmamanın can acıtıcı olduğunu söyledi.

‘’Finalde olmamak can acıtıyor. Hepimizin içinde olmak istediği bir oyun bu. Dürüst olmak gerekirse o noktadan çok uzağız. İki yıl önce tüm Avrupa’yı etkilemiştik. Tekrar o noktaya çıkmak istiyoruz.’’

Bu sezonun finalindeyse eski takım arkadaşı Alaba’nın oynadığı Real Madrid’i tuttuğunu belirtti.

‘’David Alaba yüzünden tamamen tarafsız olamıyorum. Bugün onun Real Madrid’i tutuyorum. Umarım Alaba bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha kazanır.’’

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