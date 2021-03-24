Bayern Münih yıldız futbolcusu Serge Gnabry, birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini belirledi.

Alman futbolcu, Arsenal ve Bayern Münih'ten oyuncuların yer aldığı kadroda Fenerbahçe 'li Mesut Özil'e de yer vermesi dikkat çekti. Kadro dizilişini 4-2-3-1 şeklinde oluşturan Gnabry, kalede Dünya Kupası sahibi Manuel Neuer'e yer verdi.

Sağ bekte Arsenal'den Bellerin, sol bek Münih'teb Davies'ten oluşurken stoper bölgesinde Sule ile Koscielny kendine yer buldu. Orta ikilide Cazorla ve Kimmich yer aldı. Mesut'un ortada yer verildiği hücum arka 3'lüsünde Sane ile Coman forma şansı buldu. Tek forvette ise bu sezon adeta gol makinesine dönüşen Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski yer aldı.

İşte Gnabry'nin ilk 11'i

İlkay, Mesut'a yer vermemişti

Geçtiğimiz günlerde Türk Asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da en iyi ilk 11'ini belirlemiş ve Mesut Özil'e yer vermemişti. Mesut'un kadroda yer almaması şaşkınlık yaratmıştı.