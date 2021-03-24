Bayern Münih yıldız futbolcusu Alphonso Davies, Birleşmiş Milletler elçisi yapılan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

20 yaşındaki Davies'e, savaştan zarar gören ülkelerinden kaçan Liberya'lı ebeveynlere Gana'daki bir mülteci kampındaki ilham verici hikayesinin ardından UNHCR'nin "Küresel İyi Niyet Elçisi" unvanı verildi.

Bayern savunucusu Davies ve ailesi, beş yaşındayken Kanada'ya yerleşti ve o zamandan beri dünyanın en iyi futbolcularından biri haline geldi.

"Desteğimize ihtiyaçları var"

Davies, kendi hikayesinin diğer mültecilere ilham verebileceğini, örnek alınabileceğini ve aileleri yeniden yerleştirmeye çalışmanın önemini gösterebileceğini umuyor. 20 yaşındaki futbolcu, "İnsanların, kamplarda veya şehirlerde, komşu ülkelerde veya Kanada gibi yeniden yerleşim ülkelerinde, nerede olurlarsa olsunlar mültecilere yardım etmenin önemini bilmelerini istiyorum. Mültecilerin hayatta kalmak için desteğimize ve aynı zamanda eğitim ve spora erişime ihtiyaçları var, böylece potansiyellerini gerçekleştirebilirler ve gerçekten başarılı olabilirler" ifadelerini kullandı.