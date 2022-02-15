Avrupa kupalarında Alman takımlarına rakip olduğu son altı maçın sadece birini kazanabilen Salzburg, sahasında bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçı da kazanan üç takımdan biri Bayern Münih ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 21 deplasman maçını kaybetmeyen Bayern Münih bu seride 17 galibiyet 4 beraberlik aldı. Turnuvanın formda ekibi Bayern kupa 1 tarihindeki en uzun seriyi sürdürmek istiyor.

Bayern Münih en büyük silahı olan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 49 deplasman maçında 37 gol atarak turnuvanın en golcü ismi konumunda. Polonyalı yıldızı 34 golle Lionel Messi takip ediyor.



