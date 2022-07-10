Alman devi Bayern Münih, takımdan ayrılmak isteyen Robert Lewandowski'nin bonservis bedelini belirledi.

Foot Mercato'nun aktardığı habere göre Haziran ayından bu yana Barcelona, Robert Lewandowski transferini tamamlamak için her yolu deniyor. Ancak Bayern Münih yıldız golcüyü bırakmak istemiyor.

İddialara göre Alman devi, Polonyalı yıldızın bonservisi için 70 milyon Euro'luk bir bedel talep etti. Barcelona'nın düşündüğü ücret ise bir hayli farklı.

Barcelona'dan 50 milyon Euro

Transfer için çaba gösteren Barcelona, Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Lewandowski için 50 milyon Euro'ya kadar çıkmayı düşünüyor.

Ayrıca Bayern Münih'ten ayrılmaya karar veren yıldız futbolcu ile Barcelona'nın yanı sıra Fransız devi PSG'nin de büyük bir ilgisi bulunuyor.

Bayern'den kesin olarak ayrılmak istediğini sık sık dile getiren Lewandowski, geçtiğimiz sezon 46 maçta 50 kez fileleri havalandırırken 7 asist yapmayı başardı.







