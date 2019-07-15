Franck Ribery’ye veda etmesinin ardından Arjen Robben’in de futbolu bırakması nedeniyle kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Alman devi Bayern Münih, bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile temas halindeydi.

Leroy Sane için girişimlerini sürdüren Bavyera ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için City’ye 80 milyon Euro (514 milyon TL) önermişti. Sane’nin ülkesine dönmek istemediği öğrenilirken, Bayern Münih’in City ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.