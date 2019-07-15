Bayern Münih'in Leroy Sane pazarlığı sürüyor
Bayern Münih, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Leroy Sane için girişimlerini sürdürüyor. İngiliz ekibine 80 milyon Euro (514 milyon TL) öneren Bavyera ekibinin City ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
Franck Ribery’ye veda etmesinin ardından Arjen Robben’in de futbolu bırakması nedeniyle kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Alman devi Bayern Münih, bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile temas halindeydi.
Leroy Sane için girişimlerini sürdüren Bavyera ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için City’ye 80 milyon Euro (514 milyon TL) önermişti. Sane’nin ülkesine dönmek istemediği öğrenilirken, Bayern Münih’in City ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.