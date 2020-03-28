Bayern Münih'te organizasyondan sorumlu Kathleen Krüger, Alman ekibinin başarısında önemli pay sahibi isimlerden.

Eski bir kadın futbolu oyuncusu olan 34 yaşındaki Krüger, organizasyon ve oyuncu iletişimden sorumlu olarak ofisinin her zaman oyunculara açık olduğunu belirtiyor.

Bayern Podcast'e açıklamalarda bulunan Krüger, "Takımdaki üç oyuncuyla aramın daha iyi olduğunu söyleyebilirim: Serge Gnabry, David Alaba ve Joshua Kimmich. Birini öne çıkarmam gerekirse Gnabry diyebilirim ama şimdi David Alaba, muhtemelen yakama yapışacak. Elbette daha takımda antrenman öncesi görüştüğüm iyi ilişkilere sahip olduğum başka oyuncular da var" dedi.